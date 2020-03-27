Роспотребнадзор о нехватке масок: если вы сидите дома, они вам не нужны. Вот и сидите

В региональном Роспотребнадзоре считают, что маски для жителей Калининградской области — не необходимость. Об этом глава ведомства Елена Бабура заявила в интервью телеканалу «Каскад».

«Маска в первую очередь нужна медицинским работникам или тем людям, которые ухаживают за больными. Вот им она жизненно необходима. Потому что в данном случае мы говорим о её защите. А если вы здоровый человек, не имеете никаких симптомов заболевания, то не надо ходить в места массового скопления людей — и маска вам не понадобится. А если вы сидите дома, как требует президент Российской Федерации, то маска вам тем более не понадобится. Вот и сидите дома», — сказала Бабура.

Она также отметила, что дефицит масок в регионе есть, и связан он с тем, что «спрос значительно превысил предложение». «Безусловно, меры принимаются, но сказать точно, когда они появятся, и думать о том, что маска именно вам нужна вот именно сейчас и „я больше ничего не буду делать“, наверное, не совсем правильно», — сказала главный санитарный врач области.