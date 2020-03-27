Роспотребнадзор о нехватке масок: если вы сидите дома, они вам не нужны. Вот и сидите

Роспотребнадзор о нехватке масок: если вы сидите дома, они вам не нужны. Вот и сидите
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В ТЦ «Европа» заявили о возможности арендных каникул для арендаторов
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В региональном Роспотребнадзоре считают, что маски для жителей Калининградской области — не необходимость. Об этом глава ведомства Елена Бабура заявила в интервью телеканалу «Каскад».

«Маска в первую очередь нужна медицинским работникам или тем людям, которые ухаживают за больными. Вот им она жизненно необходима. Потому что в данном случае мы говорим о её защите. А если вы здоровый человек, не имеете никаких симптомов заболевания, то не надо ходить в места массового скопления людей — и маска вам не понадобится. А если вы сидите дома, как требует президент Российской Федерации, то маска вам тем более не понадобится. Вот и сидите дома», — сказала Бабура.

Она также отметила, что дефицит масок в регионе есть, и связан он с тем, что «спрос значительно превысил предложение». «Безусловно, меры принимаются, но сказать точно, когда они появятся, и думать о том, что маска именно вам нужна вот именно сейчас и „я больше ничего не буду делать“, наверное, не совсем правильно», — сказала главный санитарный врач области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter