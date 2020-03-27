В Москве умерла женщина с коронавирусом

В Москве умерла женщина с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Москве в больнице скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, сообщает в пятницу, 27 марта, РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

По данным издания, у женщины не было одного лёгкого из-за онкологического заболевания. 

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Это четвёртый случай случай смерти пациента с коронавирусом в России. Все они зафиксированы в Москве.



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