В Калининградской области на неделю сокращают число пригородных поездов и автобусов

В Калининградской области на неделю сокращают число пригородных поездов и автобусов
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградец начал вести видеодневник из инфекционной больницы
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области с 28 марта по 5 апреля сокращается количество пригородных поездов и автобусов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Следующая неделя объявлена нерабочей. Калининградцы, по традиции, в выходные едут на морское побережье с семьями, компаниями. В условиях текущей эпидемиологической обстановки этого делать нельзя. Здоровье человека — это и его ответственность. Эту неделю необходимо оставаться дома, сократить количество контактов, поездок на общественном и личном транспорте до необходимого минимума. Важно, чтобы люди проявляли бдительность», — сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области сказала Елена Дятлова.

Пригородные поезда с 28 марта и по 5 апреля включительно будут курсировать только утром и вечером, чтобы доставить на работу и с работы тех, кто на выходные не уходит.

Следить за корректировкой расписания электричек можно на сайте КППК. Расписание пригородных автобусов также будет скорректировано, его можно посмотреть на сайте автовокзала.

Напомним, с 28 марта до 5 апреля в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры, салоны красоты и общепит. Аптеки, продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter