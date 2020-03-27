В Калининградской области на неделю сокращают число пригородных поездов и автобусов

В Калининградской области с 28 марта по 5 апреля сокращается количество пригородных поездов и автобусов, сообщает пресс-служба регионального правительства.



«Следующая неделя объявлена нерабочей. Калининградцы, по традиции, в выходные едут на морское побережье с семьями, компаниями. В условиях текущей эпидемиологической обстановки этого делать нельзя. Здоровье человека — это и его ответственность. Эту неделю необходимо оставаться дома, сократить количество контактов, поездок на общественном и личном транспорте до необходимого минимума. Важно, чтобы люди проявляли бдительность», — сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области сказала Елена Дятлова.

Пригородные поезда с 28 марта и по 5 апреля включительно будут курсировать только утром и вечером, чтобы доставить на работу и с работы тех, кто на выходные не уходит.

Следить за корректировкой расписания электричек можно на сайте КППК. Расписание пригородных автобусов также будет скорректировано, его можно посмотреть на сайте автовокзала.

Напомним, с 28 марта до 5 апреля в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры, салоны красоты и общепит. Аптеки, продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости продолжат работу.