Авиакомпания «Победа» прекращает все полёты до 31 мая

Авиакомпания «Победа» прекращает все полёты до 31 мая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Лоукостер «Победа» с 1 апреля до 31 мая останавливает выполнение регулярных рейсов по всем направлениям. Речь идёт как о полётах за рубеж, так и о внутренних рейсах, сообщается на сайте авиакомпании. Как указано в сообщении, приостановка операционной деятельности связана с решением правительства о закрытии авиасообщения с иностранным государствами и позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

«Мы абсолютно солидарны с принятым Правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Лоукостер обещает всем клиентам отменённых рейсов вернуть деньги на счёт в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

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