Ростуризм советует россиянам перенести поездки по России

Ростуризм просит россиян отложить поездки по России до нормализации эпидемиологической обстановки, передаёт «Интерфакс».



«В связи с поручением правительства от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

Туроператорам Ростуризм советует помочь туристам с переносом сроков путешествий, а также находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

«Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью — это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время», — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июня закрыть все санатории, дома отдыхов, детские центры и гостиницы на курортах. В Калининградской области приостанавливают приём постояльцев гостиницы на побережье.