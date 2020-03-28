Подразделения полиции по всей стране временно приостановили прием граждан

Подразделения полиции по всей стране временно приостановили прием граждан
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Штаб Навального: калининградский координатор лежит с пневмонией в коридоре ЦГКБ
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Министерство внутренних дел России и все его подразделения, в том числе региональные, временно приостановили личный прием граждан с пятницы, 27 марта. Об этом МВД сообщает на своем сайте.

Причина — борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

Также, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД, ограничения ввел Информационный центр полиции, который располагается по Советскому переулку, 7. Теперь в его помещениях одновременно могут находиться не более 3 посетителей. Гражданам рекомендуется предварительно записываться на прием через сайт Госуслуг (для подачи заявления или получения результата государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования), через сайт Госуслуг также можно «заказать и получить государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter