Подразделения полиции по всей стране временно приостановили прием граждан

Министерство внутренних дел России и все его подразделения, в том числе региональные, временно приостановили личный прием граждан с пятницы, 27 марта. Об этом МВД сообщает на своем сайте.



Причина — борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

Также, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД, ограничения ввел Информационный центр полиции, который располагается по Советскому переулку, 7. Теперь в его помещениях одновременно могут находиться не более 3 посетителей. Гражданам рекомендуется предварительно записываться на прием через сайт Госуслуг (для подачи заявления или получения результата государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования), через сайт Госуслуг также можно «заказать и получить государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме».