Штаб Навального: калининградский координатор лежит с пневмонией в коридоре ЦГКБ

Координатор калининградского Штаба Навального Александр Черников попал в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус. Перед этим он трижды вызывал врача, сообщает штаб с соцсетях.



Отмечается, что Черников «в данный момент лежит в коридоре Центральной городской клинической больницы на ул. Летняя» и что «на врачах лишь маски». «Александр плохо себя чувствует уже несколько дней и трижды вызывал на дом врача. Но, как вы понимаете, ему прописали покой, тёплое питьё и парацетамол для снижения температуры. У врачей нет возможности и предписаний брать анализы у всех обратившихся, поэтому многие просто не знают, что заразились [коронавирусной инфекцией]», — отмечают в штабе.

Напомним, накануне стало известно, что Центральная городская клиническая больница Калининграда на ул. Летней стала «резервным пунктом приема больных с коронавирусной инфекций и пневмониями», всех ее пациентов, которые попали в стационар ранее, начали переводить в другие больницы.