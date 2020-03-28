Один заразившийся калининградец был за границей, двое инфицировались в регионе

В числе троих заразившихся новой коронавирусной инфекцией жителей региона, о которых стало известно в субботу, 28 марта — мужчина и две женщины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.



По его словам, мужчина был в отпуске в Перу и по возвращении делал пересадку в Париже. Он находился в самоизоляции, после того, как анализ на коронавирус дал положительный результат, мужчину поместили в стационар. Его состояние не вызывает опасений, отметили в штабе. Две заразившиеся женщины были инфицированы на территории региона, они контактировали с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее. Это мама мальчика, приехавшего из Австрии, и мама девушки, которая прибыла из Польши. Их состояние также опасений у медиков не вызывает.