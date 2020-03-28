Алиханов: мы можем ввести комендантский час, но не видим необходимости

Региональные власти имеют возможность закрыть аэропорт «Храброво», ограничить сообщение между городами и ввести комендантский час, но пока не видят в этом необходимости, в то же время призывая население не выходить без надобности из дома. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил журналистам на брифинге в субботу, 28 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы можем с вами хоть завтра объявить режим ЧС, закрыть аэропорт „Храброво“ и ввести комендантский час. Можем, это предусмотрено даже тем режимом пред-ЧС, который сейчас действует на территории региона. Даже введение чрезвычайной ситуации не нужно для того, чтобы те меры, о которых я сейчас сказал, обеспечить. Но мы исходим из того, что текущая эпидситуация этого не требует. Тем не менее конечно мы настаиваем на том, чтобы люди сидели дома и выходили в случае необходимости», — сказал губернатор.

Он также объяснил, почему не было принято решение закрывать въезд в приморские города. «Мы не перекрывали движение личного транспорта просто исходя из того, что у достаточно большого количества жителей города или ближайших пригородов Калининграда есть недвижимость в приморских городах, и они могли выехать туда, чтобы самоизолироваться там. Поэтому ограничивать перемещение между городами региона в текущей ситуации мы считаем нецелесообразным, нет такой необходимости. А то, что кто-то выходит гулять на променад — могу сказать, что на свежем воздухе вариантов заразиться гораздо меньше, чем в закрытом помещении», — сказал Алиханов.