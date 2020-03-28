Глава области об аппаратах ИВЛ и лекарствах: мы обеспечены лучше, чем Ломбардия

В регионе имеется необходимый запас медикаментов и аппаратов ИВЛ в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас лекарств сейчас более чем достаточно. По мере необходимости они будут поставляться в регион и дальше. Но сейчас это с запасом в несколько месяцев, даже больше. Это такой серьезный запас на полгода вперед и дальше. Аппараты ИВЛ все готовы, мы дополнительно развернули койки. У нас сейчас 200 коек в инфекционке, больше 100 готовых в БСМП, еще 130 в БСМП готовы к разворачиванию по мере наращивания эпидситуации. ЦГКБ мы уже тоже планово готовим. 1 апреля мы будем уже полностью развернуты в БСМП и ЦГКБ у нас тоже в резерве; следующая, если вдруг это будет нужно, это Центральная районная больница в Гусеве», — сказал Алиханов.

По его словам, аппаратов ИВЛ в регионе чуть менее 200. «Но у нас достаточно большое количество других ещё аппаратов, которые не напрямую ИВЛ, а другие. Они тоже у нас есть, и если нужно, мы будем их разворачивать. Скажем так, мы обеспечены гораздо лучше, чем Ломбардия по количество ИВЛ на начало вспышки», — сказал Алиханов.