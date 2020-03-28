Губернатор: Калининградская область — третий регион по числу недавно вернувшихся из-за рубежа

Губернатор: Калининградская область — третий регион по числу недавно вернувшихся из-за рубежа
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область является третьим регионом в стране по числу жителей, в последние 2 недели вернувшихся из-за границы. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в своем видеообращении по ситуации с коронавирусом, обнародованном в субботу, 28 февраля.

«Я не буду никого успокаивать тем, что коронавирус — это не особо серьёзная проблема. Вирус уже внутри региона. За последние сутки из троих заразившихся двое инфицировались непосредственно здесь, а не в заграничной поездке. Чтобы вы понимали: наш регион — третий в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Вернулись десятки тысяч человек. От каждого из них мы требовали соблюдать режим самоизоляции. И большинство отнеслось к этому ответственно. Но слишком многие нас не поняли и не услышали», — сказал Алиханов.

На брифинге вечером в субботу он уточнил, что всего за рубежом в последнее время побывали 55 тысяч человек. «5 с лишним процентов населения региона в последние 2 недели посещали иностранные государства», — добавил губернатор.

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