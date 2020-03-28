Калининградский завод не дождался оборудования, потому что грузовик возит трупы в Италии

Калининградский завод не дождался оборудования, потому что грузовик возит трупы в Италии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Один из строящихся в Калининградской области заводов не дождался оборудования, потому что фура, которая должна была везти оборудование, потребовалась в Италии как грузовик для перевозки тел умерших от коронавируса. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас есть один из заводов, который сейчас строится. И должен был приехать из Италии грузовик с оборудованием. Грузовик не приехал, потому что этот грузовик возит трупы в Бергамо. Ну то есть, если кто-то считает, что мы можем все еще смеяться...», — сказал губернатор.


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