Алиханов: «будем говорить только правду» о ситуации с коронавирусом

Власти Калининградской области дают всю информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в своем видеообращении к калининградцам в субботу, 28 марта.



«Мы обеспечиваем полную открытость информации об эпидемиологической ситуации. Будем говорить только правду, — сказал Алиханов. — Ещё раз напоминаю: в Калининградской области достоверно выявлено 11 случаев заражения, в том числе 3 случая за последние сутки. 1600 человек находятся под медицинским наблюдением».

«Мы полностью мобилизовали региональную систему здравоохранения. Фактически используем опыт Москвы, где сейчас реализуются лучшие мировые практики по сдерживанию инфекции», — добавил он.