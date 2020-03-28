Власти региона: товарной блокады не будет

Власти региона: товарной блокады не будет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион не попадет в товарную блокаду и у местных сетей достаточно продовольственных запасов в ситуации пандемии коронавируса. Речь об этом шла во время брифинга в субботу, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Никаких ограничений [по доставке коммерческих грузов] не будет. И еще раз: тот документ, который вышел, [премьер-министр РФ] Михаил Мишустин полностью закрывает границы. И это не касается движения грузов. Грузы никоим образом не будут затронуты и какой-то экономической, товарной блокады не будет. Мы еще в самом начале ситуации, которая разворачивалась в РФ, собирали торговые сети, разговаривали с ними, смотрели, какие у них запасы есть по продовольственным товарам, товарам длительного потребления. И советовали в том числе торговому дому „Семья“ нарастить, сделать запасы, и они это сделали. У „Виктории“ достаточно высокие и так запасы. Сейчас единственное, что они сделали — изменили скорость выкладки на полки», — сказал губернатор.

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