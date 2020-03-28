Власти расширили перечень учреждений, которые смогут работать в «выходную» неделю

Региональный оперативный штаб по коронавирусу расширил перечень организаций, которые получили возможность работать с 29 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Среди них — организации, реализующие зоотовары, детскую и печатную продукцию, ритуальные услуги, цветы. Дополнительно разрешена работа нотариальных контор по предварительной записи.

Также на заседании штаба обсуждались меры, которые будут применяться к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, нарушившим соответствующие постановления регионального правительства. Отмечается, что «выявление таких фактов» подпадает под статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 19.5 («Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)» КоАП РФ.