В регионе временно прекращают работу МФЦ

МФЦ региона временно приостанавливают предоставление услуг. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение принято в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Для заявителей с 10:00 до 19:00 будет работать горячая линия регионального контакт-центра: 8 (4012) 310-800 (кроме 29 марта и 5 апреля)
Документы на предоставление государственных и муниципальных услуг можно подать без личного обращения в МФЦ или органы власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Получить информацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг можно:
— посредством соответствующих разделов и онлайн-чата «Задать вопрос» сайта;
— с помощью мобильного приложения «Мои документы Калининград»;
— с помощью регионального контакт-центра — 8 (4012) 310-800;
Предварительно записаться на прием можно через:
— сайт — https://mfc39.ru/;
— мобильное приложение «Мои документы Калининград»;
— региональный контакт центр по номеру — 8 (4012) 310-800.
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