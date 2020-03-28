В регионе временно прекращают работу МФЦ

МФЦ региона временно приостанавливают предоставление услуг. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Решение принято в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Для заявителей с 10:00 до 19:00 будет работать горячая линия регионального контакт-центра: 8 (4012) 310-800 (кроме 29 марта и 5 апреля)

Документы на предоставление государственных и муниципальных услуг можно подать без личного обращения в МФЦ или органы власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Получить информацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг можно:

— посредством соответствующих разделов и онлайн-чата «Задать вопрос» сайта;

— с помощью мобильного приложения «Мои документы Калининград»;

— с помощью регионального контакт-центра — 8 (4012) 310-800;

Предварительно записаться на прием можно через:

— сайт — https://mfc39.ru/;

— мобильное приложение «Мои документы Калининград»;

— региональный контакт центр по номеру — 8 (4012) 310-800.