Минздрав: скорая помощь не должна на каждый вызов приезжать в средствах защиты

Минздрав: скорая помощь не должна на каждый вызов приезжать в средствах защиты
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники скорой медицинской помощи не должны в условиях пандемии приезжать на каждый вызов в средствах индивидуальной защиты. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Сотрудник скорой помощи не должен на каждый вызов приезжать в средствах индивидуальной защиты. Если есть при вызове признаки определенные, которые говорят о высокой вероятности инфекционного заболевания, то сотрудники, безусловно, приезжают в средствах индивидуальной защиты. Если есть какой-то сотрудник, который по своему решению почему-то решил, что ему этого можно не делать...», — заявил Кравченко.

По его словам, утверждения, что таких средств медикам не хватает — ложь, и средствами индивидуальной защиты медицинские организации обеспечены с многомесячным запасом. По словам министра, на медицинские организации закуплено более 300 тыс. масок.

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