Алиханов о коронавирусе: «Вспышка уже здесь»

Члены регионального правительства, находящиеся в «группе риска» в связи с пандемией коронавируса, уже работают удаленно. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Вспышка уже здесь, мы ее уже наблюдаем. И я считаю, что реальная ситуация в несколько раз хуже, чем мы уже видим. Считаю, что всем нам в целях защиты своего здоровья надо максимально самоизолироваться и сидеть дома. Мы будем работать. Тех людей, которые в группе риска из правительства, отправили по домам, старшего поколения, которые за 50. Те, кто может работать на удаленке, отправлены на удаленку. Члены правительства, заместители министров, директора департаментов — они на работе, если они не входят в группу риска», — сказал Алиханов.