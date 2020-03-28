Алиханов о коронавирусе: «Вспышка уже здесь»

Алиханов о коронавирусе: «Вспышка уже здесь»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Члены регионального правительства, находящиеся в «группе риска» в связи с пандемией коронавируса, уже работают удаленно. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Вспышка уже здесь, мы ее уже наблюдаем. И я считаю, что реальная ситуация в несколько раз хуже, чем мы уже видим. Считаю, что всем нам в целях защиты своего здоровья надо максимально самоизолироваться и сидеть дома. Мы будем работать. Тех людей, которые в группе риска из правительства, отправили по домам, старшего поколения, которые за 50. Те, кто может работать на удаленке, отправлены на удаленку. Члены правительства, заместители министров, директора департаментов — они на работе, если они не входят в группу риска», — сказал Алиханов.

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