За сутки в мире выявлено более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 08.00 по мск в воскресенье общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 662 941, прирост за сутки составил 65401 случаев; или 10,9%. В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 580600 случаев (за последние сутки прирост 65273; 12,7%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ

Как заверили в ведомстве, в России все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. По состоянию на 28.03.2020 проведено 263 888 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.