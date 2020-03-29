Рошаль: ходите в магазины в перчатках, чтобы не заразиться COVID-19

Рошаль: ходите в магазины в перчатках, чтобы не заразиться COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль призывает россиян ходить в продуктовые магазины в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом. Также следует обрабатывать телефоны антисептиком и держаться подальше от других людей. При этом даже при соблюдении всех мер гигиены полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно, заявил он в интервью РИА «Новости».

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно»,— сказал Рошаль.

Отдельно Леонид Рошаль отметил, что коронавирус менее всего поражает детей, для которых он «не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция».

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