За сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксировано четыре летальных случая. Калининграда в данном перечне нет. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал оперштаба по коронавирусу.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.



Уточняется, что впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 08.00 по мск в воскресенье общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 662 941, прирост за сутки составил 65401 случаев; или 10,9%.