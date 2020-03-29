Кремль опубликовал поручения Путина по итогам телеобращения по коронавирусу

На сайте Кремля опубликовали список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно опубликованному документу, Владимир Путин поручил:

— с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) ежемесячно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет;

— установить до 31 декабря минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ);

— предоставить отсрочку по уплате налогов на шесть месяцев для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса;

— продлить на шесть месяцев сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий, наиболее пострадавших от коронавируса;

— дать право физлицам и индивидуальным предпринимателям требовать кредитные каникулы на полгода в случае падения доходов на 30% и более в связи с коронавирусом;

— предоставить малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса, право обратиться в банк с требованием о кредитных каникулах на срок до шести месяцев, перенести график платежей, установить запрет на применение мер из-за нарушения выплат и взыскание заложенного имущества;

— снизить до 15% совокупный размер тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего бизнеса, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей МРОТ;

— установить налог на доходы физических лиц в размере 13% на проценты по вкладу в размере от 1 млн руб., а также на проценты по ценным бумагам;

— организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России;

— утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики.

Напомним, за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев в 26 регионах. Всего за время наблюдений умерли восемь человек, выздоровело 64. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек.