В Испании за последние сутки от коронавируса скончалось 838 человек

В Испании за последние сутки от коронавируса скончалось 838 человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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За сутки число умерших людей с коронавирусом COVID-19 в Испании выросло на 838. Общее число умерших достигло 6 528 человек. Об этом сообщает испанская телерадиовещательная корпорация RTVE со ссылкой на данные Минздрава, пишет «Коммерсант».

По данным информагентства, в Испании сейчас подтверждено 78 797 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 14 709. Больше всего случаев заражения сейчас зарегистрировано в Мадриде (21 520) и Каталонии (15 026).

Испания на сегодня находится на втором месте по числу жертв после Италии, по количеству зараженных — на четвертом после США, Италии и Китая. В Италии зарегистрировано более 10 тыс. смертей, число зараженных превысило 92 тыс., прирост за сутки составил 889 человек, вылечились более 12 тыс.

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