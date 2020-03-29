Музыкальный театр покажет рок-драму «Любить Нерона» онлайн

Музыкальный театр проведёт трансляцию записи спектакля «Любить Нерона». Показ пройдёт 29 марта в 19:00 в группе «Вконтакте» и на странице в Facebook.
«„Любить Нерона“ — уникальный проект: пьеса написана 10 лет назад по заказу режиссера-постановщика [Елены Сафоновой]. Жанру рок-драмы соответствует не только сюжет и визуальный ряд спектакля, но и музыкальное решение: в рок-драме полноценным персонажем существуют песни группы „Агата Кристи“. Рок-драма, как и биография Нерона, воспроизводит сюжет трагический, яркий и жестокий. Получив абсолютную власть, юный и талантливый римский император превращается в чудовище. Теперь его существование мучительно для всех, даже для него самого — именно во времена Нерона был написан библейский Апокалипсис. Нерону доступно все, кроме истинной любви», — говорится в описании спектакля.
Автор пьесы «Любить Нерона» — калининградский драматург Ольга Болычева.
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