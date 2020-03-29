Заливатский: чтобы остановить коронавирус в области, необходимо ввести режим ЧС

Глава Янтарного Алексей Заиливасткий считает, что в регионе не удастся остановить распространение коронавируса, если не ввести режим ЧС. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке».

Заливатский отметил, что субботний день, когда в регионе установилась теплая и солнечная погода, показал, что на сознательность людей рассчитывать бессмысленно. Несмотря на предупреждения властей, тысячи калининградцев компаниями отправились на побережье, проигнорировав призыв оставаться дома. При этом до введения режима ЧС ни полиция, ни росгвардейцы не смогут повлиять на несознательных жителей области, нарушающих режим карантина, подчеркнул Заливатский.

«Поверьте мне, до введения режима ЧС ни полиция, ни Росгвардия не имеют права и не будут занимать патрулированием, им нужны официальные документы. А на данный момент на территории Калининградской области режим ЧС не введен. На мой взгляд, это единственный способ принудительно, настойчиво объяснить людям, что надо находиться в постоянном режиме дома, выходить только по крайней необходимости в магазин, в аптеку.И я думаю, что это наше ближайшее будущее. Мы сейчас прорабатываем план по Янтарному для введения подобных мер, поскольку понимаем, что по-другому наших людей никак не остановить. Они все равно абсолютно не понимаю уровень проблемы», — сказал он.