В России скончался девятый пациент с коронавирусом

В России скончался девятый пациент с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России число жертв коронавируса увеличилось до 9 человек. В Псковской области в воскресенье скончался пациент с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», — уточняется в сообщении.

По последним данным, всего в России выявлено 1534 случая заражения (1014 из них — в Москве), 64 пациента выздоровели.


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