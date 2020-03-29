Собянин запретил москвичам выходить из дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Собянин запретил москвичам выходить из дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за постепенно осложняющейся ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин принял дополнительные меры по борьбе с эпидемией. Об этом сообщается в телеграмм-канале оперштаба по коронавирусу.

Согласно распоряжению мэра москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси. Все организации и предприятия также должны обеспечить гражданам условия для социального дистанцирования. Речь идёт о нанесении разметки или установления специального режима посещения. При этом граждане не должны покидать дома без крайней необходимости. Таковой считаются: обращения за экстренной медицинской помощью; прямая угроза жизни и здоровью; следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена; поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи; выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома; вынос мусора.

При этом согласно распоряжению Собянина москвичам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно.

Также власти Москвы обещают, что сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности.

Кроме того, согласно распоряжению Собянина, безработные москвичи с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию.

Отдельно в оперштабе подчеркивают, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу. Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.

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