С понедельника на месяц закрывается для въезда с суши и моря таиландский Пхукет

С понедельника на месяц закрывается для въезда с суши и моря таиландский Пхукет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Начиная с 00:01 часов 30 марта до 30 апреля или иной даты остров Пхукет в Таиланде закрывается для въезда с суши и моря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на постановление губернатора провинции Пхукет, полученное генконсульством РФ.

«Закрыть все пункты въезда-выезда на острове Пхукет за исключением авиатранспортных»,— сказано в документе. Закрываются КПП на мосту, соединяющем Пхукет с материком, и все порты и пристани острова.

Исключения составляют необходимые транспортные и почтовые перевозки, в том числе для завоза продуктов питания и предметов первой необходимости, питьевой воды, лекарств и медицинского оборудования, а также въезд на территорию острова медицинского и другого специального транспорта. Генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов уточнил, что рейсы самолетов местных авиалиний с Пхукета в Бангкок пока выполняются.

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