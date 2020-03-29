Кремль: несмотря на карантинные меры в Москве, Путин работает в прежнем режиме

Несмотря на введение дополнительных ограничений в Москве из-за коронавируса, президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Мы работаем по расписанию»,— ответил господин Песков на вопрос, не планируется ли переход на удаленную работу.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы. С завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в определенных случаях.