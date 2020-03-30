Ученые РАН создали три препарата для лечения коронавируса

Ученые РАН создали три препарата для лечения коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты Российской академии наук (РАН) разработали три медицинских препарата, которые планируют применять в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.

Как отметил ученый, пару лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН появился противовирусный препарат триазавирин, заинтересовавший сейчас китайских специалистов. Коллеги из КНР хотели выяснить, можно ли его применять для лечения COVID-19, рассказал он.

«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — разъяснил Чехонин и добавил, что этот медикамент уже готов для передачи на испытания.

Помимо этого, по словам академика, Институт органического синтеза вместе с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, который до этого появился в Японии для лечения вызванных так называемых РНК-вирусами инфекций. Уточняется, что разработанная вакцина совместимо с требованиями российской фармацевтической промышленности и, кроме того, может помочь в борьбе с новым коронавирусом. По словам Чехонина, этот медикамент также готов для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

«Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19», — рассказал вице-президент РАН.

Чехонин уточнил, что все три препарата «заинтересовали наше министерство здравоохранения и которые на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических „подразделений“ Академии наук и Минобрнауки».

Также ученый добавил, что в России при участии специалистов Академии наук идет разработка трех медицинских препаратов, которые могли бы помочь при заражении коронавирусной инфекцией, а работу над вакцинами ведут сразу в нескольких институтах России.


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