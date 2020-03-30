Правительство России изменило список товаров первой необходимости

Российские власти скорректировали в список товаров первой необходимости, торговлю которыми не будут ограничивать во время «выходной недели». Перечень был утвержден 28 марта, однако ночью на сайте правительства появилось сообщение об изменениях в прошлом документе.



Обновленный документ получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Часть позиций из него убрали, а остальные пункты уточнили, выделив отдельно относящиеся к ним товары.

Вот продукция, которая исчезла из нового перечня:

— Автозапчасти (шины, покрышки и другие)

— Оборудование электрическое

— Кабельная продукция

— Бытовые приборы

— Компьютерное, электронное и оптическое оборудование

— Товары для сада и огорода

— Строительные и отделочные материалы и инструменты

— Противопожарные товары

— Печатные СМИ

— Похоронные принадлежности

— Очки и линзы (а также их части)

— Табачная продукция

— Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению»

«Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» и «Средства индивидуальной защиты» в новой версии списка заменили на:

— Санитарно-гигиеническая маска

— Антисептик для рук

— Салфетки влажные

— Салфетки сухие

— Мыло туалетное

— Мыло хозяйственное

— Паста зубная

— Щетка зубная

— Бумага туалетная

— Гигиенические прокладки

— Стиральный порошок

Вместо пункта «Детские товары (включая соски различных типов)» в документе указаны конкретные пункты: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка.

Кроме того, в списке сохранились такие категории, как бензин и дизельное топливо, однако в него также добавили сжиженный природный газ.

Напомним, с 28 марта в Калининградской области приостановили работу всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Под запрет не попали магазины продовольствия и первой необходимости, а также аптеки.



