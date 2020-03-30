Правительство России изменило список товаров первой необходимости

Российские власти скорректировали в список товаров первой необходимости, торговлю которыми не будут ограничивать во время «выходной недели». Перечень был утвержден 28 марта, однако ночью на сайте правительства появилось сообщение об изменениях в прошлом документе.
Обновленный документ получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Часть позиций из него убрали, а остальные пункты уточнили, выделив отдельно относящиеся к ним товары.
Вот продукция, которая исчезла из нового перечня:
— Автозапчасти (шины, покрышки и другие)
— Оборудование электрическое
— Кабельная продукция
— Бытовые приборы
— Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
— Товары для сада и огорода
— Строительные и отделочные материалы и инструменты
— Противопожарные товары
— Печатные СМИ
— Похоронные принадлежности
— Очки и линзы (а также их части)
— Табачная продукция
— Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению»
«Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» и «Средства индивидуальной защиты» в новой версии списка заменили на:
— Санитарно-гигиеническая маска
— Антисептик для рук
— Салфетки влажные
— Салфетки сухие
— Мыло туалетное
— Мыло хозяйственное
— Паста зубная
— Щетка зубная
— Бумага туалетная
— Гигиенические прокладки
— Стиральный порошок
Вместо пункта «Детские товары (включая соски различных типов)» в документе указаны конкретные пункты: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка.
Кроме того, в списке сохранились такие категории, как бензин и дизельное топливо, однако в него также добавили сжиженный природный газ.
Напомним, с 28 марта в Калининградской области приостановили работу всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Под запрет не попали магазины продовольствия и первой необходимости, а также аптеки.
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