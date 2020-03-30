Власти сообщили о ещё десяти «условно подтверждённых» случаях коронавируса в регионе

В Калининградской области зафиксировано ещё десять «условно подтверждённых» случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в понедельник, 30 марта.



«Количество подтверждённых — всё так же 11. Количество условно подтверждённых, то есть тех, которых мы видим заболевшими коронавирусной инфекцией на наших тестах, но пока без подтверждения референс-центра — ещё 10», — сказал глава региона.

По состоянию на 30 марта в Калининградской области остаются под наблюдением из-за коронавируса 1620 человек. Официально заражение инфекцией подтверждено у 12 человек, два жителя региона выздоровели.