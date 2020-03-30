Алиханов: стройки в рамках госконтрактов в карантин продолжатся

Ограничения, вводимые с завтрашнего дня, не коснутся строительной отрасли. Об этом журналистам на брифинге в понедельник сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас не закрывается стройкомплекс, хотя отдельные частные компании не будут осуществлять строительных работ на этой неделе. Все, что законтрактовано в рамках госконтрактов продолжается, то есть это дороги, объекты капитального строительства. Они все будут продолжены на этой неделе в том числе», — сказал губернатор.