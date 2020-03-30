Глава Минздрава сообщил о переносе несрочных хирургических операций

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что многие несрочные хирургические манипуляции в России будут отложены на время пандемии коронавируса, передает его слова радиостанция «Говорит Москва».



Желающим изменить свою внешность с помощью пластической операции врач рекомендовал скорректировать свои планы. Как отметил чиновник, «женщины могут обидеться, но сегодня им придётся подождать». Также министр здравоохранения уверен, что пластическая операция не так важна.

Кроме того, Мурашко добавил, что Россия на данный момент не до конца вовлечена в распространение COVID-19. Единственной мерой, способной остановить распространение вируса в стране, может послужить только разрыв цепочки передач инфекции.