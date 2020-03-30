Правительство: максимальный штраф за нарушение карантина — миллион рублей

Правительство России одобрило поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина. Штрафы достигают миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В тексте поправок в Кодекс об административных нарушениях указывается, что штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Граждан, действия которых во время карантина представляют опасность для окружающих, могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей; если это должностное лицо, то санкция от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц. Если их действия привели к чьей-либо гибели, то с них будет взыскан миллион рублей.