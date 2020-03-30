В Москве умерла ещё одна пациентка с коронавирусом

В Москве умерла ещё одна пациентка с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Санкт-Петербурге скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией
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В Москве скончалась от коронавируса 84-летняя женщина. Она страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтверждён диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — сказали в штабе.

В России на 30 марта выявлено 1836 заражённых коронавирусом, 66 человек выздоровели, десять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).

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