Роскачество об уходе за пожилыми на карантине: «Нужно запастись терпением»

Роскачество об уходе за пожилыми на карантине: «Нужно запастись терпением»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Роскачестве посоветовали людям, которые ухаживают за представителями старшего поколения, «запастись терпением», а также уделять больше внимания общению с ними. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

«Нужно запастись терпением и вести диалог: планомерно и последовательно (практически ежедневно) проговаривать правила и причины карантина. Вдумчиво следите за новостями, объясняйте происходящее, выслушивайте и успокаивайте. Так вы поможете избавиться от тревоги — ведь необходимость в одночасье изменить годами выстраиваемые ежедневные моционы и привычки может вызвать тяжелейший стресс», — следует из подборки рекомендаций.

Также эксперты настаивают, что нужно строить планы и проговаривать их во время утреннего звонка или разговоров за завтраком. «Подобное планирование создаст впечатление, что дел и интересных занятий много, и поддержит ощущение того, что человек сам управляет событиями вокруг, а не вынужден ограничивать свою жизнь из-за указаний извне», — уверяют в Роскачестве. Помимо этого, пожилых людей стоит расспрашивать о прошедшем дне и хвалить за то, что они соблюдали карантин, проведя при этом интересный и насыщенный день. Это поможет им найти в себе силы, чтобы продолжать режим самоизоляции, а также сконцентрирует на важных и интересных вещах, которые бабушки и дедушки могут сделать до окончания карантина.

В Роскачестве отметили важность составления для представителей старшего поколения расписания, согласно которому можно будет следить за их здоровьем. Эксперты рекомендуют мерить давление и температуру каждые утро и вечер, а также обязательно спрашивать о пенсионеров о самочувствии. Также специалисты советуют идти «от обратного» — говорить об ужесточении наказаний за нарушение режима самоизоляции. Вместе с этим можно организовать повседневный досуг: привезти книжные новинки, оформить подписку на фильмы или сериалы, закупить материалы или наборы для рукоделия, рисования, творчества, найти обучающие видеокурсы или фильмы о путешествиях и так далее. А вот просмотр ток-шоу, посвященных COVID-19, лучше ограничить из-за периодического присутствия фейков в них.

Также пожилым россиянам рекомендовали общаться с друзьями и знакомыми — для этого следует научить их пользоваться социальными сетями и программами для видеосвязи. Привозить продукты и лекарства в определенные дни также рекомендовали более молодым родственникам. Кроме того, для бабушек и дедушек нужно составить перечень телефонов и служб, доступных для связи в экстренных случаях, предупредив перед этим о новых видах мошенничества на волне карантина. Просмотреть номера «горячих линий» для Калининградской области можно здесь.

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