В мэрии опубликовали номера «горячих линий», доступных для звонка на выходной неделе (список)

В мэрии опубликовали номера «горячих линий», доступных для звонка на выходной неделе (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: У Льва Лещенко подтвердили коронавирус
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Городские власти опубликовали номера «горячих линий», которые будут работать на нерабочей неделе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации на своей странице в «Фейсбуке».

Так, с 28 марта будут доступны следующие аварийные службы:

— по вопросам предоставления государственных/муниципальных услуг — 31-10-31

— по вопросам системы образования (функционирование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования творческой направленности, организации государственной итоговой аттестации выпускников) — 39-87-80

— по вопросам социальной поддержки граждан в городе Калининграде — 39-87-81

— по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, культуры, молодежной политике, оказания волонтерской помощи пожилым гражданам — 39-87-82

— по вопросам предоставления срочных социальных услуг одиноко проживающим и одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе супружеским парам — 39-87-83,65-55-17

— по вопросам оказания срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому — 95-73-03

— по вопросам назначения и выплаты пособий на детей и семьям с детьми — 531-231

— по вопросам оказания помощи людям (россияне в возрасте от 65 лет), оказавшимся в изоляции волонтерскими организациями — 8002003411

— по вопросам городского хозяйства — городская единая диспетчерская служба — 92- 38- 25

— по вопросам транспорта — 31-20-30.

Кроме того, в городской администрации сообщили, что все аварийные службы будут находиться на круглосуточном дежурстве. До этого власти рассказывали об организации помощи одиноким старикам и изолированным семьям с детьми — им будут покупать (за их счет) и доставлять продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter