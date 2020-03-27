В мэрии опубликовали номера «горячих линий», доступных для звонка на выходной неделе (список)

Городские власти опубликовали номера «горячих линий», которые будут работать на нерабочей неделе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации на своей странице в «Фейсбуке».



Так, с 28 марта будут доступны следующие аварийные службы:

— по вопросам предоставления государственных/муниципальных услуг — 31-10-31

— по вопросам системы образования (функционирование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования творческой направленности, организации государственной итоговой аттестации выпускников) — 39-87-80

— по вопросам социальной поддержки граждан в городе Калининграде — 39-87-81

— по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, культуры, молодежной политике, оказания волонтерской помощи пожилым гражданам — 39-87-82

— по вопросам предоставления срочных социальных услуг одиноко проживающим и одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе супружеским парам — 39-87-83, 65-55-17

— по вопросам оказания срочных социальных услуг семьям, находящихся в режиме изоляции на дому — 95-73-03

— по вопросам назначения и выплаты пособий на детей и семьям с детьми — 531-231

— по вопросам оказания помощи людям (россияне в возрасте от 65 лет), оказавшимся в изоляции волонтерскими организациями — 8002003411

— по вопросам городского хозяйства — городская единая диспетчерская служба — 92- 38- 25

— по вопросам транспорта — 31-20-30.

Кроме того, в городской администрации сообщили, что все аварийные службы будут находиться на круглосуточном дежурстве. До этого власти рассказывали об организации помощи одиноким старикам и изолированным семьям с детьми — им будут покупать (за их счет) и доставлять продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости.