Алиханов: состояние калининградцев с коронавирусом может стать тяжелым в любой момент

Алиханов: состояние калининградцев с коронавирусом может стать тяжелым в любой момент
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти считают, что состояние пациентов с коронавирусной инфекцией может ухудшится в любой момент. Болезнь не у всех протекает в легкой форме. Об этом журналистам на брифинге в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, выписанная на днях пенсионерка, мать первой заболевшей, находилась в сложном состоянии. «Врачам спасибо, они молодцы. Вот бабушка, мама первой пациентки, ей по-моему 88, она была в достаточно сложном состоянии, средней тяжести дней пять у нее было. Ее вытащили, на ИВЛ-е тоже», — сказал Алиханов.

Он также отметил, что пока пациентов в тяжелом состоянии в области нет. «Но они могут стать тяжелыми хоть завтра, хоть сегодня, в любой момент времени. Такая опасная инфекция, от которой всего можно ожидать» — пояснил губернатор.

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