В Калининградской области выздоровел второй пациент с коронавирусом

В Калининградской области выздоровел второй пациент с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Бауцентры» закрылись на период карантина по коронавирусу
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области из медучреждения выписали второго пациента, излечившегося от коронавируса. Об этом сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Как уточнили в оперштабе, «выписана женщина, мама самой первой заразившейся, которая вернулась из Италии. Она была вторым зараженным в регионе и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области. Состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное».

По состоянию на 29 марта обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3501 человек, всего в регионе было выявлено 11 случаев заражения, остаются под медицинским наблюдением 1552 человека, в том числе 19 в специальном учреждении «Паруса надежды».

По данным Роспотребнадзора, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter