В Калининградской области выздоровел второй пациент с коронавирусом

В Калининградской области из медучреждения выписали второго пациента, излечившегося от коронавируса. Об этом сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Как уточнили в оперштабе, «выписана женщина, мама самой первой заразившейся, которая вернулась из Италии. Она была вторым зараженным в регионе и на данный момент самым возрастным заболевшим и уже переболевшим в Калининградской области. Состояние остальных пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция, оценивается медиками как удовлетворительное».

По состоянию на 29 марта обследовано нарастающим итогом на COVID-19 3501 человек, всего в регионе было выявлено 11 случаев заражения, остаются под медицинским наблюдением 1552 человека, в том числе 19 в специальном учреждении «Паруса надежды».

По данным Роспотребнадзора, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 64 человека.