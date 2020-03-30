Россия сокращает число рейсов для вывоза соотечественников за границей с 31 марта

Россия сокращает число рейсов для вывоза соотечественников за границей с 31 марта
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия с 31 марта сокращает количество рейсов для вывоза соотечественников, находящихся за рубежом, передает информационное агентство RNS со ссылкой на заявление главы Минтранса России Евгения Дитриха.

«Сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», — рассказал об изменениях Дитрих.

Министр уточнил, что такая мера необходима, чтобы наибольшее количество прилетающих россиян встретили и внимательно обследовали в аэропортах.

Также замминистра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько добавил, что наибольшее количество соотечественников, которые нуждаются в возвращении домой, уже было перевезено на прошлой неделе. Сейчас российский МИД будет составлять списки нуждающихся в возвращении граждан по приоритетам.

«Приоритет будет заключаться в том, что, в первую очередь, мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали сейчас в страну временного пребывания после 1 января 2020 года. Те, кто давно находится в стране пребывания на постоянном месте жительства или имея двойное, тройное гражданство и в общем-то не собирался выезжать экстренным образом в Россиию, — это будет следующий приоритет», — уточнил Нерадько.

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