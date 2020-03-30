Иммунолог БФУ о коронавирусе: не надо бояться, надо просто пережить это время

Иммунолог БФУ о коронавирусе: не надо бояться, надо просто пережить это время
Андрей Гончаров. Фото пресс-службы БФУ им. Канта
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Калининградцам не стоит бояться коронавируса, нужно просто подождать, пока эпидситуация не пойдет на спад. Такое мнение высказал Старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта, к. м. н., член Российского научного общества иммунологов Андрей Гончаров, интервью с которым опубликовано на сайте вуза.

«Коронавирусы нам известны давным-давно. Весь эволюционный процесс мы жили, дружили и сосуществовали с вирусами, так же как и с бактериями. Если бы это произошло лет 30-40 назад, мы бы вообще этот вирус и не заметили. Появились новые методы и средства диагностики, вот мы его и выявили. Да, летальность есть, но не такая она и сумасшедшая, как кажется на первый взгляд. Кроме того, заразность вируса по сравнению с тем же гриппом у него примерно в два раза ниже. Надо просто пережить это время», — отметил Гончаров.

По мнению ученого, продолжительность эпидемии напрямую зависит от мер, которые принимаются в государстве. «Во-первых, это карантинные мероприятия и самоизоляция. Во-вторых, вполне возможно, что для коронавируса солнце губительно, так же как для гриппозной инфекции, туберкулеза. По мере подъема температуры его устойчивость во внешней среде вполне возможно будет снижаться. По моему мнению, при наличии серьезных карантинных мероприятий и изменении температуры окружающей среды вся эта ситуация пойдет на спад», — считает специалист. 

Также Гончаров предостерег калининградцев от бесконтрольного приема иммуномодулирующих препаратов. «Если у вас нет признаков первичной или вторичного иммунодефицита, зачем вам влезать в работу вашего иммунитета, который вы можете разбалансировать? Всегда нужен грамотный совет врача. Я понимаю, что всегда хочется что-то предпринять. Поэтому мой вам совет - займитесь экстраиммунной терапией, которая вам поможет. Для этого вам необходим - крепкий достаточный сон, умеренная физическая нагрузка, пребывание на солнце, рациональное сбалансированное питание, позитивные мысли и тогда, поверьте, вашей иммунной системе не потребуется вмешательство. Если вы хотите, попейте витамины. Но никакие иммуностимулирующие препараты принимать не надо. Давайте их будем принимать только по назначению врача», — подчеркнул он и напомнил, что в условиях эпидемии необходимо соблюдать меры безопасности: минимизировать количество контактов, мыть руки, обрабатывать поверхности, которых вы касаетесь.

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