Еще троих переболевших коронавирусом пациентов выписывают в Калининграде

В регионе готовы к выписке еще трое заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Двое уже выписаны, трое будут выписаны сегодня», — сказал журналистам глава региона на брифинге в понедельник, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Напомним, в настоящее время в регионе 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и еще 9 «условно подтвержденных» — то есть тех, у кого положительный тест, взятый в Калининграде, но нет подтверждения федеральной лаборатории.