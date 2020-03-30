Еще троих переболевших коронавирусом пациентов выписывают в Калининграде

Еще троих переболевших коронавирусом пациентов выписывают в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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В регионе готовы к выписке еще трое заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Двое уже выписаны, трое будут выписаны сегодня», — сказал журналистам глава региона на брифинге в понедельник, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Напомним, в настоящее время в регионе 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и еще 9 «условно подтвержденных» — то есть тех, у кого положительный тест, взятый в Калининграде, но нет подтверждения федеральной лаборатории.


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