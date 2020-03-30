Путин требует обеспечить соблюдение дистанции между людьми в магазинах и аптеках

Путин требует обеспечить соблюдение дистанции между людьми в магазинах и аптеках
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин настаивает на том, чтобы в магазинах и аптеках был обеспечен особый порядок обслуживания покупателей при котором в них не будет плотных очередей и толп. Об этом он заявил на совещании со своими полпредами в федеральных округах, пишет «Интерфакс».

«Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми 1,5-2 метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь », - сказал он.

Путин напомнил, что все магазины, аптеки, предприятия ЖКХ, органы власти и непрерывные производства, которые продолжают работу на этой неделе, обязаны принимать «особые повышенные требования безопасности». В первую очередь это соблюдение санитарного режима, регулярная дезинфекция помещений и обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Путин также призвал полпредов принимать все меры по защите людей от заражения, даже если они будут казаться избыточными: «Как говорится, береженого бог бережет».

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