Власти региона рассказали, что делать, если работодатель не отпускает на карантин

Власти региона рассказали, что делать, если работодатель не отпускает на карантин
Виталий Невар / Новый Калининград
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Если работодатель не отпускает работников на карантин, им следует обращаться с жалобами в трудинспекцию или прокуратуру. Об этом проинформировал оперштаб региона по коронавирусу.

«Несмотря на указания Президента и Правительства РФ, многие работодатели не торопятся отпускать работников на карантин из-за короновируса. Основной перечень нарушений:

Заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию;

Не выполняют указания президента и грозят увольнением за прогул при невыходе на работу во время карантину по короновирусу;

Продолжают работу, иногда даже начиная продавать товары первой необходимости;

Не предоставляют оплачиваемые выходные, даже при наличии заявления работника.

Не надо писать никаких заявлений о предоставлении выходных дней. Обязанностью работодателя является соблюдение норм закона, издание приказа о предоставлении выходных дней на карантин по короновирусу.

Если вам работодатель отказывается предоставить выходные либо требует написать заявление об увольнении или отпуска за свой счет, необходимо обращаться:

Государственная инспекция труда в Калининградской области:

Телефон по работе с обращениями граждан: (4012) 99-36-12 или

Интернет-сервис олайнинспекция.рф

Прокуратура Калининградской области:

Телефон доверия: тел. (4012) 576-860», — говорится в сообщении оперштаба.

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