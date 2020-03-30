В Калининграде возобновили строительство школы на ул. Артиллерийской

В Калининграде возобновили строительство школы на ул. Артиллерийской
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новый подрядчик приступил к строительству школы на улице Артиллерийской. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с планом организации строительства приводится в порядок строительная площадка. Уже возобновились работы по возведению конструктивов. Перед нами стоит задача до конца 2020 года завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. Задача сложная, но реалистичная», — отметил после выездной проверки председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

По его словам, подрядчик будет работать в две смены, «практически без выходных». «В ближайшее время будут установлены четыре башенных крана, и когда подкрановое хозяйство заработает, начнётся обустройство каменных и подкаменных конструкций, размещение плит-перекрытий. Работы будут вестись параллельно: как только будет перекрыт первый этаж, к работе приступят электрики и сантехники. Будем строить объект, подниматься вверх со всеми сопутствующими работами. Мы актуализируем и график поставки немонтируемого оборудования в соответствии с готовностью помещений», — добавил чиновник.

С начала 2019 года школу на улице Артиллерийской строила московская компания «Артель». С ней был заключён контракт стоимостью 827,3 млн рублей. К ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ только на 68,9 млн рублей. Из-за серьёзного отставания администрация расторгла договор с подрядчиком.

Новый контракт заключили в марте 2020 года, после повторного аукциона, со «Строительной компанией „Запад-Строй“» на 794,8 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и учредителем фирмы выступает Сарван Алиев — депутат совета Гурьевска от «Единой России».

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