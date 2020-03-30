В Калининграде резко сокращают количество общественного транспорта

Власти областного центра намерены резко сократить количество общественного транспорта со вторника, 31 марта. Об этом заявил в понедельник на оперативном совещании в мэрии глава города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Максимально он должен быть задействован с раннего утра до 9-10 часов, когда часть людей все-такие перемещается на работу, и то где-то, наверное, в 50% потребности, и точно так же в вечернее время. Днем в таком объеме количество транспота на линиях совершенно не надо. И этим самым мы тоже должны показывать, что люди должны находиться дома и создавать условия для перемещения ненужного по городу нет никакой необходимости», — сказал Алексей Силанов. График работы общественного транспорта должен быть сформирован до конца дня.