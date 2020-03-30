В выходную карантинную неделю пенсии и соцпособия обещают доставлять на дом

В выходную карантинную неделю пенсии и соцпособия обещают доставлять на дом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Министерстве регионального контроля Калининградской области рассказали, как будет осуществляться оплата за жилищно-коммунальные услуги, выдача пенсий и социальных пособий в выходную неделю с 30 марта по 3 апреля.

Выдача пенсий и социальных пособий, сообщает «Почта России», будет проводиться на дому. Почтальон сам придет к гражданину, выдаст пенсию и поможет при необходимости оплатить коммунальные платежи. Вопросы по дате и времени доставки можно уточнить по номеру 8-800-1000-000.

Также внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги можно через личный кабинет на сайте Госуслуг и иными способами дистанционной оплаты.

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