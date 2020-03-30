В РПЦ не стали закрывать калининградские храмы, но просят в них не приходить

Прихожан калининградских православных храмов призвали воздержаться от их посещения и молиться дома. С соответствующим обращениям к верующим выступил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Обращаюсь ко всем прихожанам Калининградской митрополии [с просьбой] воздержаться от посещения богослужений в храмах до особенного благословения. Вместе с тем, понимая важность молитвенного стояния в период трудностей и испытаний, связанных с пандемией, смиренно прошу всех всех православных христиан усилить домашнее молитвенное правило о скорейшем прекращении эпидемии, о наших властях и медицинских работников, об исцелении заболевших и о благоразумии и спокойствие в эти непростые дни», — заявил Серафим.

Отмечается, что РПЦ «в лице своих пастырей» будет продолжать возносить молитвы во всех храмах калининградской епархии в соответствии с уставом богослужений. «Церковная молитва не прекратится ни на один день», — заявил Серафим.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что храмы остаются открытыми.