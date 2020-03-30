В Москве скончались 4 пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов — от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.



«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — сообщают в оперативном штабе.